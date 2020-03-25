Президент КХЛ Морозов объяснил причины досрочного завершения сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал досрочное завершение розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина без определения чемпиона.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина», — заявил Морозов.

На принятие такого решения повлияло несколько факторов. В первую очередь это здоровье и безопасность участников соревнований, а также нежелание брать на себя ответственность за жизнь людей.

Также на досрочное завершение плей-офф оказало влияние сжатость сроков проведения оставшихся матчей. КХЛ посчитала, что перенос матчей Кубка Гагарина на поздний срок мог помешать командам в подготовке к следующему сезону.

«Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Напомним, сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона КХЛ без определения чемпиона Кубка Гагарина — 2020.