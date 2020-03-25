Новости спорта

16:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президент КХЛ Морозов объяснил причины досрочного завершения сезона

14:51, 25.03.2020
Президент КХЛ Морозов объяснил причины досрочного завершения сезона
Фото: khl.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал досрочное завершение розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина без определения чемпиона.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина», — заявил Морозов.

На принятие такого решения повлияло несколько факторов. В первую очередь это здоровье и безопасность участников соревнований, а также нежелание брать на себя ответственность за жизнь людей.

Также на досрочное завершение плей-офф оказало влияние сжатость сроков проведения оставшихся матчей. КХЛ посчитала, что перенос матчей Кубка Гагарина на поздний срок мог помешать командам в подготовке к следующему сезону.

«Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Напомним, сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона КХЛ без определения чемпиона Кубка Гагарина — 2020.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров