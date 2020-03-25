Въезд в Набережные Челны отремонтируют почти на 400 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Въезд в Набережные Челны отремонтируют почти за 400 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно тендеру, будет проведен ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1038+000 — км 1040+310, км 1041+610 — км 1047+000 в республике Татарстан. Начальная цена контракта 383 813 170 рублей.

Ранее экс-начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев в очередной колонке для нашего издания рассуждал о причинах появления дорожных ухабов и мерах борьбы с ними.

