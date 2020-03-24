Мэр Москвы предложил ввести карантин для пожилых во всех городах-миллионниках

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина предложил ввести карантин по коронавирусу для пожилых людей старше 65 лет во всех городах-миллионниках. Эта мера будет действовать в столице РФ с 26 марта по 14 апреля.

По его словам, люди данной возрастной группы являются группой риска.

«Это (карантин) в Питере надо делать, во всех миллионниках-городах такую же систему, потому что самая главная проблема у нас будет с ними», — цитирует Собянина RNS.

Ранее в Казани начала работу горячая линия по вопросам доставки продуктов питания и лекарств для одиноко проживающих пенсионеров. Доставлять провизию будет специальный отряд волонтеров.