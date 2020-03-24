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В комитете по транспорту Казани объяснили утренний сбой в работе метро

21:55, 24.03.2020 1
В комитете по транспорту Казани объяснили утренний сбой в работе метро
Фото: соцсети

Комитет по транспорту Казани объяснил утренний сбой в работе метрополитена.

Пользователи соцсетей сообщили сегодня утром, что сбой произошел на станции метро «Аметьево». Пассажиров попросили покинуть вагоны, а после высадки состав отправился в депо на станцию «Дубравная».

Как объяснили в комитете, из-за кратковременного перебоя в подаче электроэнергии произошел сбой программного обеспечения движения поездов метрополитена. Так, перегон Аметьево — Горки оказался обесточен.

Служба метро оперативно подключила резервное программное обеспечение. Позже движение поездов восстановили в штатном режиме.

ПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:25
    Комитет ту при чем - есть Метрополитен со своими командирами... или переводчик нужен? Лишнее звено?
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