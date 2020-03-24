В комитете по транспорту Казани объяснили утренний сбой в работе метро

Фото: соцсети

Комитет по транспорту Казани объяснил утренний сбой в работе метрополитена.

Пользователи соцсетей сообщили сегодня утром, что сбой произошел на станции метро «Аметьево». Пассажиров попросили покинуть вагоны, а после высадки состав отправился в депо на станцию «Дубравная».



Как объяснили в комитете, из-за кратковременного перебоя в подаче электроэнергии произошел сбой программного обеспечения движения поездов метрополитена. Так, перегон Аметьево — Горки оказался обесточен.

Служба метро оперативно подключила резервное программное обеспечение. Позже движение поездов восстановили в штатном режиме.