Эксперт рассказал, как уберечь пожилых людей от вирусных инфекций

Советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, как обезопасить людей пожилого возраста, вынужденных в силу обстоятельств проживать с молодыми родственниками, которые ходят на работу и потенциально могут быть носителями вирусных инфекций.

По его словам, в первую очередь важно, чтобы и молодые люди, и пенсионеры носили маски. Также в качестве мер врач предлагает выделить пожилым отдельную посуду, проводить дезинфекцию в комнате.

«Ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои, чтобы у них не было обострения», — передает его слова «РИА Новости».

Малеев обратил внимание на то, что иногда коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина предложил ввести карантин по коронавирусу для пожилых людей старше 65 лет во всех городах-миллионниках.

