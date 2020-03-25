Сегодня в Татарстане ожидается слабая метель, гололедица и до +5

В среду, 25 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха — от 0°С до +5°С. В Казани она составит от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +3°С.

