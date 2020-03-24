Тренер «Нефтехимика»: «После снятия «Йокерита» и «Барыса» это уже не плей-офф»

Тренер «Нефтехимика» Борис Миронов прокомментировал приостановку розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина по хоккею. Из турнира перед полуфинальными сериями конференций снялись два иностранных клуба — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

«Если две команды уже снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф. Нужно завершать чемпионат. Тому же «Йокериту» и «Барысу» было по силам побороться за Кубок Гагарина в этом году, и им будет обидно, если плей-офф продлится без них», — сказал Миронов.

По словам тренера нижнекамцев, в сложившейся ситуации КХЛ приняла верное решение, когда приостановила проведение матчей.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев продлил контракт с клубом. Миронов, входящий в тренерский штаб нижнекамцев, также останется в команде.