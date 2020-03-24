В Казани два дня будут проверять систему оповещения при ЧС
В Казани 26 и 27 марта пройдет проверка систем оповещения.
Мэрия Казани просит жителей не пугаться звуков сирен, которые будут периодически включаться в указанный период.
Отмечается, что специалистый должны проверить комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории республики, пишет ТНВ.Общество Татарстан
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