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В Казани два дня будут проверять систему оповещения при ЧС

13:58, 24.03.2020
В Казани два дня будут проверять систему оповещения при ЧС
Фото: torange.biz

В Казани 26 и 27 марта пройдет проверка систем оповещения.

Мэрия Казани просит жителей не пугаться звуков сирен, которые будут периодически включаться в указанный период.

Отмечается, что специалистый должны проверить комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории республики, пишет ТНВ.

Общество Татарстан
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