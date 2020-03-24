Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

11:53, 24.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прошел обязательный тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию. Он показал отрицательный результат.

Вместе с министром проверили и остальных членов российской делегации, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в Вооруженных силах Российской Федерации действует обязательная проверка здоровья личного состава. В частях и соединениях организованы ежедневное измерение температуры с использованием приборов телеметрии и опросы для выявления инфекционных заболеваний на ранней стадии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров