Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прошел обязательный тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию. Он показал отрицательный результат.

Вместе с министром проверили и остальных членов российской делегации, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в Вооруженных силах Российской Федерации действует обязательная проверка здоровья личного состава. В частях и соединениях организованы ежедневное измерение температуры с использованием приборов телеметрии и опросы для выявления инфекционных заболеваний на ранней стадии.