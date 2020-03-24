В Челнах театр «Мастеровые» бесплатно покажет онлайн-трансляции спектаклей

Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах бесплатно опубликует записи архивных спектаклей. Ролики появятся на YouTube-канале театра.

Сейчас «Мастеровые» закрыты на карантин. Пока театр закрыт, руководство решило каждые два-три дня публиковать записи самых популярных спектаклей.

— Мы считаем, что проект оценят прежде всего постоянные зрители. Некоторые из них присоединились к нам всего несколько лет назад, им будет интересно, что здесь показывали раньше. Остальным будет приятно вспомнить своих любимых актеров и обновить воспоминания, — рассказала Наталия Матиос.

Показы будут доступны только на период карантина. В ближайшее время зрителям будет доступна запись постановки «Забыть Герострата!», «Васса» по пьесе Максима Горького, «Женитьба» по комедии Николая Гоголя, а также «Маугли», «Стойкий оловянный солдатик» и «Щелкунчик», передает Chelny-biz.ru.