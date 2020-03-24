ГАИ начнет штрафовать водителей, которые ездят за рулем автомобилей умерших людей

ГАИ начнет снимать с регистрации автомобили умерших людей и штрафовать водителей, которые ездят за рулем этих машин, если они не были перерегистрированы наследниками.

Госавтоинспекция получает данные об автовладельцах от ФНС.

Согласно нововведениям, теперь, если обнаружится, что регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку, пишет «Российская газета».

По информации издания, регистрационные подразделения ГИБДД будут снимать автомобили с регистрации без предупреждения наследников.

Машину они должны будут зарегистрировать на себя лишь после того, как вступят в права наследования.

Ранее члены рабочей группы ОНФ представили разработанную концепцию дифференцированной системы наказания за нарушения ПДД. Она предполагает разные наказания исходя из индивидуального коэффициента риска водителя и 19 различных параметров дорожных условий.

