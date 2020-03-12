Чиновники заинтересовались идеей дифференцированных штрафов за нарушения ПДД

Члены рабочей группы ОНФ представили разработанную концепцию дифференцированной системы наказания за нарушения ПДД. Она предполагает индивидуальный коэффициент риска для водителей.

Эту систему предлагают активисты ОНФ и движения «Синие ведерки», пишет «Коммерсант». Она предполагает разные наказания исходя из индивидуального коэффициента риска водителя и 19 различных параметров дорожных условий.

Например, водитель-новичок за рулем машины каршеринга за движение на скорости 100 км/ч по жилой территории зимней ночью получит более крупный штраф, чем опытный водитель за рулем принадлежащего ему автомобиля на трассе М-11 за скорость в 152 км/ч днем в летнее время года.

При незначительных нарушениях, совершенных водителями низкой группы риска предлагается ограничиться предупреждениями.

Концепция заинтересовала замначальника ГИБДД Владимира Кузина. Представитель Минтранса Владимир Луговенко предложил направить ее в министерство для рассмотрения.

Замминистра юстиции Денис Новак назвал идеи «очень интересными», но предположил, что водителям будет сложно держать в голове 19 параметров. На это он получил ответ, что водитель должен просто соблюдать ПДД.