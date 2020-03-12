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Чиновники заинтересовались идеей дифференцированных штрафов за нарушения ПДД

06:25, 12.03.2020
Чиновники заинтересовались идеей дифференцированных штрафов за нарушения ПДД
Фото: realnoevremya.ru

Члены рабочей группы ОНФ представили разработанную концепцию дифференцированной системы наказания за нарушения ПДД. Она предполагает индивидуальный коэффициент риска для водителей.

Эту систему предлагают активисты ОНФ и движения «Синие ведерки», пишет «Коммерсант». Она предполагает разные наказания исходя из индивидуального коэффициента риска водителя и 19 различных параметров дорожных условий.

Например, водитель-новичок за рулем машины каршеринга за движение на скорости 100 км/ч по жилой территории зимней ночью получит более крупный штраф, чем опытный водитель за рулем принадлежащего ему автомобиля на трассе М-11 за скорость в 152 км/ч днем в летнее время года.

При незначительных нарушениях, совершенных водителями низкой группы риска предлагается ограничиться предупреждениями.

Концепция заинтересовала замначальника ГИБДД Владимира Кузина. Представитель Минтранса Владимир Луговенко предложил направить ее в министерство для рассмотрения.

Замминистра юстиции Денис Новак назвал идеи «очень интересными», но предположил, что водителям будет сложно держать в голове 19 параметров. На это он получил ответ, что водитель должен просто соблюдать ПДД.

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