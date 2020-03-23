В ВОЗ рассказали, что лечения от коронавируса пока нет

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пока лечения от коронавируса нового типа нет.

А использование непроверенных лекарств против COVID-19 дает людям ложную надежду, а также может привести к нехватке лекарств от других болезней.

«В настоящее время не существует подобных лекарств, которые бы были признаны эффективными против COVID-19», — отметил он.

Гендиректор ВОЗ заявил, что он планирует обратиться к лидерам стран G20 и попросить их увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить медицинских работников, передает «РИА Новости».

Ранее ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в мире.