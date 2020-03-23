Главным федеральным инспектором по РТ назначили Виктора Демидова

Главным федеральным инспектором по РТ стал Виктор Демидов. Его представил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров президенту РТ Рустаму Минниханову.

Напомним, вакансия доверенного лица президента в Казани открылась еще в январе. По достижении 65 лет в отставку подал Ренат Тимерзянов, отработав главным федеральным инспектором по Татарстану почти семь лет. Уже через несколько дней он приступил к новым обязанностям — занял пост советника министра внутренних дел республики по вопросам оргпреступности, а параллельно начал работать в ГК «Нэфис».

О том, что на пост назначат Демидова, источники «Реального времени» сообщили на прошлой неделе.