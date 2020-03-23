В казанских ТЦ пройдут учения для отработки дистанции между покупателями

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил отработать в крупных торговых центрах организацию торговли, чтобы покупатели соблюдали двухметровую дистанцию как в торговом зале, так и на кассе.

Учения пройдут на этой неделе. По словам Метшина, это никому не навредит, сообщает пресс-служба мэрии.

«Чем быстрее мы для себя осознаем опасность распространения инфекции, тем лучше мы к ней подготовимся. Важна ответственность каждого жителя. Не до плясок, не то время и не та ситуация сейчас — это проблема долгоиграющая, и в течение этой недели она не решится», — сказал Метшин.

Подробнее о «деловом понедельнике» — в материале «Реального времени».