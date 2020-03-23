В Республиканском онкологическом центре в Казани появилось устройство для снятия бахил — видео

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В Республиканском онкологическом центре в Казани появилось устройство, позволяющее снимать грязные бахилы, не прикасаясь к ним. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По его словам, аппарат поставили недавно.

Ранее сообщалось, что инвестор из Подмосковья ищет в Набережных Челнах помещение под производство товаров из нетканых материалов: медицинских масок, салфеток, бахил, одноразовых плащей и пр.