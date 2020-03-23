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Минтранс Татарстана отчитался о завершении очередного этапа строительства БКК

10:44, 23.03.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Минтранс Татарстана отчитался о завершении очередного этапа строительства БКК
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Миндортранс РТ рассказал о ходе строительства Большого Казанского кольца (БКК). Сейчас дорожники возводят путепровод и прокладывают четырехполосную дорогу.

«На прошедшей неделе завершены установка подмостей между опорами для бетонирования пролетного строения правого проезда путепровода и монтаж формообразующих элементов. Продолжено армирование пролетного строения», — сообщает пресс-служба министерства.

Продолжается строительство надземного перехода, укладка ливневок и колодцев.

Подчеркивается, что строительство БКК ведется в рампах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап строительства магистрали предполагает прокладку дороги на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской протяженностью 800 м.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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