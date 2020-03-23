Тарасова включила Валиеву в тройку лучших новичков сезона в фигурном катании

Тренер и телекомментатор Татьяна Тарасова включила чемпионку мира среди юниоров 2020 года Камилу Валиеву в тройку лучших новичков сезона в фигурному катании.

В конце марта должна была состояться церемония первого в истории фигурного катания ледового «Оскара» — премии ISU Skating Awards. Мероприятие было отменено из-за коронавируса.

Тарасова в интервью RT выбрала лучших в нескольких номинациях. Среди тренеров она отметила работу Этери Тутберидзе, несколько подопечных которой в нынешнем сезоне завоевали золото Гран-при и чемпионатов Европы и мира. Самым ценным фигуристом Тарасова считает японца Юдзуру Ханю, хореографом — Шэ-Линн Бурн.

Комментатор Первого канала вспомнила о Валиевой среди номинантов «Лучший новичок сезона». Она поставила ее в тройку вместе с Александрой Трусовой и Аленой Косторной. По ее словам ,преимущество осталось за Трусовой, первой включившей несколько четверных прыжков в свою произвольную программу.

Отметим, что ни в одной из номинаций Тарасова не упомянула об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.