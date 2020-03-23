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Минниханов проверил, как студенты КФУ обучаются на «удаленке»

09:48, 23.03.2020
Минниханов проверил, как студенты КФУ обучаются на «удаленке»
Фото: скриншот

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский федеральный университет. Он проверил, как в вузе ведется дистанционное обучение.

Минниханов заглянул в аудитории, где ведутся онлайн-лекции, и посетил Центр цифровых образовательных технологий EduTech, передает пресс-служба президента РТ.

Руководитель республики рекомендовал студентам и всем остальным жителям Татарстана, оказавшимся в вынужденном отпуске или на карантине, проводить время с пользой. Например, заняться самообразованием.

Напомним, на прошлой неделе Минниханов оценил, как онлайн-обучение идет в школах.

ОбществоВласть Татарстан
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