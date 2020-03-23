Управляющий КПК «Центральная сберкасса» выставил на торги две квартиры и «дебиторку» на 58 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося кредитного кооператива «Центральная сберкасса» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. С молотка пойдут две квартиры в Крыму и права требования общей стоимостью 58,1 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, одна из квартир расположена в Симферополе и оценивается в 2,8 млн рублей. Вторая находится в Ялте, ее начальная цена составляет 4,5 млн рублей.

В список также входят права требования 56,4 млн рублей, которые «конкурсник» оценил в 50,7 млн.

Напомним, что финансовую пирамиду из двух кредитных кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» основал 41-летний экономист из Донецка Дмитрий Русанов. Он обманул более 400 человек из Татарстана, Башкирии, Адыгеи и других регионов РФ. Его дело было передано в суд в начале марта.