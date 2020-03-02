Казанцы задолжали за коммунальные услуги больше 3 млрд рублей

Фото: Марат Мугинов

Задолженность населения Казани за ЖКУ в прошлом году достигла 3,25 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

За жилищные услуги казанцы задолжали 629 млн рублей, за коммунальные услуги — 1 млрд 703 млн рублей. 137 млн рублей долгов значится за «капитальный ремонт», за наем — 53 млн рублей и пени — 730 млн рублей. Общая сумма задолженности равна двухгодовому финансированию капитального ремонта многоквартирных домов.

К неплательщикам применяют разные меры воздействия — от отключения услуг до выселения из квартир.



Ранее в Госдуме предложили допустить коллекторские агентства к взысканию с граждан долгов по оплате услуг ЖКХ.

