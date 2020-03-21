В казанском танковом училище празднуют 90-летие полковника Басова — видео

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В казанском танковом училище празднуют 90-летие легендарного полковника Ивана Павловича Басова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Поздравить педагога приехали военнослужащие с разных уголков страны. Он проработал в казанском танковом 30 лет и выпустил более тысячи офицеров.

«Он еще раз доказал, что жизнь эту надо любить. 90 лет — немалый возраст, поэтому хотелось бы ему пожелать огромного здоровья», — сказал подполковник запаса Рашид Хафизов.