Stand Up Club в Казани временно закрылся на карантин

Stand Up Club в Казани временно закрылся на карантин в связи с распространением коронавируса нового типа.

Клуб приостанавливает свою работу с 20 марта по 15 апреля, согласно распоряжению правительства Татарстана.

Организаторы также сообщили, что будут проводить мероприятия на маленьких площадках по всему городу. Выступления будут анонсировать в своем аккаунте в «Инстаграме».