Новости общества

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Stand Up Club в Казани временно закрылся на карантин

19:20, 21.03.2020
Stand Up Club в Казани временно закрылся на карантин
Фото: instagram.com/standup_kzn

Stand Up Club в Казани временно закрылся на карантин в связи с распространением коронавируса нового типа.

Клуб приостанавливает свою работу с 20 марта по 15 апреля, согласно распоряжению правительства Татарстана.

Организаторы также сообщили, что будут проводить мероприятия на маленьких площадках по всему городу. Выступления будут анонсировать в своем аккаунте в «Инстаграме».

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров