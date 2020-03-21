Спасатели в РТ помогли рыбаку, провалившемуся под лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

В Набережных Челнах спасатели помогли добраться до берега рыбаку, который провалился в воду на тонком льду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Вчера днем на реке Мелекеска в поселке ГЭС под лед провалился рыбак. Мужчина смог выбраться из воды самостоятельно, однако так замерз, что не смог дойти до берега.

Спасатели забрали 55-летнего мужчину со льда и доставили на берег. Там его передали полицейским.

Ранее в Татарстане под Тетюшами трое рыбаков выехали на лед Волги на мотоцикле. На расстоянии 300 м от берега мужчины провалились под лед.