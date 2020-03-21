Под Казанью проселочную дорогу залила вода: видео борющихся со стихией автомобилей

Фото: кадр видео из соцсети

Под Казанью разлилась река Нокса. Водителям трех автомобилей «Нива» пришлось вытягивать друг друга тросами.

Действия происходит на проселочной дороге у Богородского. На кадрах видно, как один из автомобилей уперся в воду. Как пояснил водитель, он надеялся «проскочить» через поток воду. Его полезла вытаскивать еще одна Нива, однако это не помогло. Тогда второй автомобиль зацепил третий, а первый потянул еще один, который не попал в объектив камеры.

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