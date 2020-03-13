В Татарстане трактор смыло с подтопленного моста: видео с места трагедии

Фото: кадр видео из соцсети

В Буинске с подтопленного во время половодья моста смыло трактор с людьми. Погиб 31-летний пассажир.

Момент трагедии попал на видео. На кадрах видно, как трактор с людьми пытается проехать через подтопленный мост. Однако технику сносит потоком воды в реку. За кадром от ужаса завизжали женщины.

Позже стало известно, что сельчане ехали на работу, таким образом трактор перевозил их на другой берег. Подтопленный мост — единственный выезд из села. Водитель трактора смог выплыть, однако пассажир погиб.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Буинском районе Татарстана затопило два моста на реке Свияга.

