«Медуза»: в Татарстане на душу населения приходится больше аппаратов ИВЛ, чем в Италии

В Татарстане в три раза больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, чем в Италии.

По данным «Медузы», обеспеченность ИВЛ на 100 тыс. жителей Татарстана составляет 28 аппаратов (всего их 1,1 тыс. штук), в Италии — 8 аппаратов (5 тыс. штук).

Аппараты ИВЛ нужны пациентам с коронавирусом, при осложнении которого, как и при другой пневмонии, иногда развивается состояние, когда человек не может дышать сам.

Ранее главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о четырех этапах болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. По его словам, если ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьезные осложнения — это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может.