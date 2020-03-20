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Несколько министерств Татарстана ограничили личный прием граждан

17:42, 20.03.2020
Несколько министерств Татарстана ограничили личный прием граждан
Фото: agro.tatarstan.ru

Несколько министерств Татарстана ограничили доступ населения в свои здания из-за распространения коронавируса.

Так, Минсельхозпрод на своем сайте объявил, что приостанавливает личный прием граждан. Вместо этого там готовы рассматривать все вопросы по телефону, электронной почте или в письменном виде.

Подобные ограничения ввели в Минэкономики и Минстрое. При этом в Минздраве, Минэкологии, Минспорта, Минобразования и Минтруда Татарстана заявили, что работают с населением в обычном режиме.

Как отмечает «Интерфакс», мэрии Казани и Набережных Челнов также не стали ограничивать приемы граждан, но при этом посоветовали жителям пользоваться порталом госуслуг и другими онлайн-сервисами.

Ранее Арбитражный суд Татарстана отменил заседания на три недели.

ОбществоВласть Татарстан
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