Несколько министерств Татарстана ограничили личный прием граждан
Несколько министерств Татарстана ограничили доступ населения в свои здания из-за распространения коронавируса.
Так, Минсельхозпрод на своем сайте объявил, что приостанавливает личный прием граждан. Вместо этого там готовы рассматривать все вопросы по телефону, электронной почте или в письменном виде.
Подобные ограничения ввели в Минэкономики и Минстрое. При этом в Минздраве, Минэкологии, Минспорта, Минобразования и Минтруда Татарстана заявили, что работают с населением в обычном режиме.
Как отмечает «Интерфакс», мэрии Казани и Набережных Челнов также не стали ограничивать приемы граждан, но при этом посоветовали жителям пользоваться порталом госуслуг и другими онлайн-сервисами.
Ранее Арбитражный суд Татарстана отменил заседания на три недели.ОбществоВласть Татарстан
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