В Казани запустили систему по подземному сбору твердых бытовых отходов — фото

В Казани запустили первый в республике и в городе проект по подземному сбору твердых бытовых отходов.

Систему запустили в ЖК «Малиновка» по ул. Завойского.

Наземная часть такой разработки представляет собой открытую платформу с четырьмя мусороприемниками — для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов.

Ее площадь равна размерам стандартной контейнерной площадки. Подземная часть состоит из бетонной шахты, аппаратной части, в которой монтируется гидравлический подъемный механизм и электрощит.

Шахта, в которой установлены четыре стандартных контейнера объемом 1,1 тыс. литров, полностью герметична и защищена от осадков, грунтовых и талых вод, вместе с тем она безвредна для почвы. Платформа с мусороприемниками также является крышкой для подземной части бункера, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На сегодняшний день в Казани разрабатываются механизмы для того, чтобы заинтересовать застройщиков в создании подобных систем подземного сбора ТБО.

Также отмечается, что такие системы по сбору мусора хотят внедрять на территории социальных объектов, школ, детских садов.