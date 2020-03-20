В Казани запустили систему по подземному сбору твердых бытовых отходов — фото
В Казани запустили первый в республике и в городе проект по подземному сбору твердых бытовых отходов.
Систему запустили в ЖК «Малиновка» по ул. Завойского.
Наземная часть такой разработки представляет собой открытую платформу с четырьмя мусороприемниками — для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов.
Ее площадь равна размерам стандартной контейнерной площадки. Подземная часть состоит из бетонной шахты, аппаратной части, в которой монтируется гидравлический подъемный механизм и электрощит.
Шахта, в которой установлены четыре стандартных контейнера объемом 1,1 тыс. литров, полностью герметична и защищена от осадков, грунтовых и талых вод, вместе с тем она безвредна для почвы. Платформа с мусороприемниками также является крышкой для подземной части бункера, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
На сегодняшний день в Казани разрабатываются механизмы для того, чтобы заинтересовать застройщиков в создании подобных систем подземного сбора ТБО.
Также отмечается, что такие системы по сбору мусора хотят внедрять на территории социальных объектов, школ, детских садов.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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