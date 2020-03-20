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Минобрнауки Татарстана уточнило продолжительность весенних каникул

13:10, 20.03.2020
Минобрнауки Татарстана уточнило продолжительность весенних каникул
Фото: realnoevremya.ru

Министерство образования и науки Татарстана дало пояснение по поводу продолжительности весенних каникул.

Как пояснили в ведомстве, это делается из-за многочисленных обращений, поступающих от родителей.

Так, занятия в дни перед началом каникул — с 19 по 21 марта — Минобрнауки РТ рекомендовало провести дистанционно.

Весенние каникулы организованы с 31 марта.

В дальнейшем дети останутся на дистанционном обучении или продолжат обучение в школах в зависимости от ситуации, пишет «Татар-информ».

Напомним, по России каникулы пройдут с 23 марта по 12 апреля.

ОбществоОбразование Татарстан
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