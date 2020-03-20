В России начались испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор РФ начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа.

Как уточнили в ведомстве, в короткие сроки удалось разработать прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

По состоянию на 16 марта, ученые научного центра Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных всех разработанных прототипов вакцин.

Во время исследования специалисты определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые способны будут обеспечить формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Также во время испытаний определят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

Ученые рассчитывают, что внедрить вакцину станет возможно уже в четвертом квартале 2020 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.



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