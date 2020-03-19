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Появилась первая фотография коронавируса

15:37, 19.03.2020
Появилась первая фотография коронавируса
Фото: Роспотребнадзор

Сотрудники лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» с помощью микроскопа сфотографировали коронавирус нового типа. Снимок разослала пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что фото получено методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.

Ранее ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из материала от пациента, зараженного им. Он необходим для разработки вакцин и противовирусных препаратов.

ОбществоМедицина
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