Появилась первая фотография коронавируса
Сотрудники лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» с помощью микроскопа сфотографировали коронавирус нового типа. Снимок разослала пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что фото получено методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.
Ранее ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса из материала от пациента, зараженного им. Он необходим для разработки вакцин и противовирусных препаратов.ОбществоМедицина
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