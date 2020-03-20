Экс-капитан «Салавата Юлаева» Антипов: «В Уфе создали нехороший прецедент с легионерами»

Чемпион России в составе «Салавата Юлаева» и экс-капитан команды Владимир Антипов оценил решение уфимского клуба отпустить легионеров домой на момент приостановки сезона в КХЛ.

По словам хоккеиста, такое решение может создать нехороший прецедент. Антипов считает, что нельзя было отпускать одних игроков, заставляя других остаться в Уфе.

«Что касается ситуации, связанной с отъездом легионеров «Салавата Юлаева», то следил за событиями, как за сериалом или матчами плей-офф: каждый день новая информация, даже увлекательно. А если серьезно, то жаль, что такая ситуация вообще стала возможной. Иностранцы уехали, а российские игроки остались. Хотя контракты и требования ко всем должны быть одинаковыми. И нехорошо, что клуб создал такой прецедент в не самый подходящий для этого момент», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».



При этом сам экс-капитан «Салавата» настаивает на доигрывании оставшейся части плей-офф Кубка Гагарина. Антипов уверен, что в лиге найдут такое решение проблемы, которое устроит все клубы.

«Ситуация с коронавирусом коснулась всего мирового спорта. Понятно, что какое-то решение надо было принимать и нашим спортивным федерациям, и лигам. Это неприятно, но из ситуации надо выйти с наименьшими потерями. Не паниковать и при возможности доиграть плей-офф в КХЛ. Думаю, лига и руководители нашего хоккея обязательно найдут верное решение, чтобы этот сезон был доигран», — считает Антипов.

На днях Умарк и еще несколько иностранных хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись в родные страны. В руководстве клуба были против отъезда легионеров, так как в случае возобновления плей-офф Кубка Гагарина они могут не успеть вернуться в Уфу из-за закрытых международных границ.

Напомним, ранее КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина сроком до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.