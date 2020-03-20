Жительницу Нижнекамска будут судить за фейки о коронавирусе

В Нижнекамске местную жительницу будут судить за распространение фейковой информации о том, что город закроется на карантин.

Женщина отправила нескольким своим знакомым голосовое сообщение о том, что город закроют на карантин из-за коронавируса. После того как она узнала о том, что ее сообщение рассылается в мессенджере по различным чатам, она сообщила знакомым, что это неправда.

19 марта женщину привлекли за распространение недостоверной информации по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Административный материал будет направлен в мировой суд Нижнекамского городского суда для рассмотрения, передает МВД РТ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что фейки и слухи распространяются по Казани быстрее, чем коронавирус. Министерство внутренних дел Татарстана призвало жителей и гостей республики не нагнетать обстановку.

