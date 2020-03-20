В Саудовской Аравии запретили службы в крупнейших мечетях Мекки и Медины

Власти Саудовской Аравии в четверг вечером распорядились временно приостановить молитвы в двух главных для мусульман всего мира мечетях — Запретной мечети в Мекке и мечети пророка в Медине.

Ранее Совет саудовских богословов временно приостановил проведение коллективных молитвенных собраний во всех мечетях страны, за исключением двух главных мечетей в Мекке и Медине, передает «РИА Новости».

«Коллективное отправление молитвы в двух священных мечетях в Мекке и Медине, в том числе во в дворах этих мечетей, временно приостанавливается», — цитирует агентство сообщение телеканала «Аль-Ихбария».

Ранее король Саудовской Аравии указал, что королевство продолжит принимать превентивные меры против распространения коронавируса.