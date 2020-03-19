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Промышленность

В Татарстане планируют заменить скотомогильники предприятиями по утилизации биоотходов — видео

20:57, 19.03.2020 1
В Татарстане планируют заменить скотомогильники предприятиями по утилизации биоотходов — видео

В Татарстане работает программа по сокращению числа скотомогильников и биотермических ям. Их должны заменить предприятия по утилизации биоотходов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в районах работают машины, собирающие отходы в контейнер. После они утилизируются на заводе «Сария» в Елабужском районе РТ.

С этого года такие машины с контейнерами начнут курсировать еще в 19 районах. К 2021 году предполагается запустить программу во всех муниципалитетах республики.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:41
    абсолютно своевременная работа и необходимая... команда Президента в Татарстане работает по всем направлениям
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