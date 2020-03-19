В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани создали новую экспозицию на площади в 400 кв. м

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Музей-мемориал Великой Отечественной войны, об этом рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

В музее создали новую экспозицию на площади в 400 квадратных метров. Для посетителей подготовили материалы о ратных, трудовых подвигах татарстанцев, декорации, макеты, снаряжение.

Также для детей предусмотрены интерактивные игры «Морской бой», «Прыжок с парашютом».

Двери музея для жителей и гостей республики откроются, как только нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация, уточнила Галимова.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать на банковский счет с 1 апреля.

