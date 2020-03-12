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В Татарстане с 1 апреля ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать единовременные выплаты

18:32, 12.03.2020
В Татарстане с 1 апреля ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать единовременные выплаты
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать на банковский счет с 1 апреля.

Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на заседании Госсовета РТ, деньги также может принести почтальон.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил решение выделить участникам войны дополнительно по 25 тыс. рублей к 75-летию Великой Победы в честь 100-летия ТАССР. В сумме с 75 тыс. от Владимира Путина получается по 100 тысяч — символическая цифра в год столетия образования республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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