Тренер УНИКСа Прифтис: «Надеюсь, круговорот вируса скоро закончится»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о действиях команды в период пандемии коронавируса.

«Сейчас не самый захватывающий период для нас в связи с отсутствием игр, но мы усиленно тренируемся, чтобы сохранить хорошую форму. Команда очень внимательно относится к мерам безопасности и рекомендациям врачей с самого начала распространения COVID-19. Мы все заботимся друг о друге, принимаем индивидуальные меры защиты, чтобы избежать или уменьшить возможности контакта с вирусом», — сказал Прифтис.

Тренер УНИКСа верит, что нынешний сезон получится доиграть в обычном формате. Но для этого, по его словам, необходимо, чтобы ситуация вокруг коронавируса разрешилась быстрее.

«Думаю, мы вполне можем вернуться к играм, если ситуация в мире будет улучшаться. Сейчас очень сложно предугадать, когда это произойдет, но я надеюсь, что круговорот вируса закончится и сезон финиширует в своем обычном формате», — заявил тренер казанцев.

УНИКС является единственной российской командой, оставшейся в розыгрыше плей-офф Кубка Европы по баскетболу. В целях разрешения проблемы с приостановкой сезона организаторы европейского турнира могут прибегнуть к изменению формата проведения финальных матчей. Прифтис поддержал данную идею. Он считает, что такое изменение сделает турнир короче и менее предсказуемым.

Отметим, что в нынешнем сезоне путевку в Евролигу получает не только победитель Кубка Европы, но и участник финального матча.