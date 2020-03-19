В Татарстане на мантии для судей потратят до 2,5 млн рублей

Судебный департамент Татарстана объявил тендер на поставку форменной одежды для судей. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей.

Заявки принимаются с 18 по 27 марта. Аукцион назначен на 31 марта, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что должны быть поставлены не только мантии для судей, но и костюмы мужские и женские для персонала судов.