В Госкомитете РТ по туризму рассказали по каким направлениям можно получить компенсацию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что вернуть деньги после отмены туров из-за коронавируса могут не все. Компенсации предполагаются только по четырем направлениям.

Пока речь идет о Китае, Южной Корее, Ирану и Италии, заявил чиновник.

«Туристы вправе требовать стопроцентный возврат стоимости тура в эти четыре страны при его аннуляции. Вопрос в том, что возврат может произойти не моментально, а через какое-то время», — передает его слова «Татар-информ».

Иванов отметил, что турист также вправе получить возврат за туры в другие зарубежные страны за минусом практически понесенных туркомпанией или туристическим оператором расходов на организацию тура. Он добавил также, что сейчас туристический бизнес переживает далеко не лучшие времена.

Чиновник добавил, что мировая пандемия приносит огромные убытки туристической отрасли. Поездки продолжают отменяться не только между странами, но и между регионами.

Ранее сообщалось, что турпоток в Татарстан сократился вдвое.