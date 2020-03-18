В Татарстане для школьников организуют дистанционную учебу по время весенних каникул

Школьные занятия в Татарстане с 19 по 21 марта организуют в дистанционной форме. Они будут посвящены повторению изученного материала и тренировочным занятиям, сообщил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.



Он отметил, что в этот период школы продолжат работать в штатном режиме для тех, у кого нет возможности оставить ребенка дома.

Ранее министерство рекомендовало провести весенние школьные каникулы с 23 марта по 1 апреля.

«В нынешней ситуации муниципалитеты это по-разному регламентируют. Но едино одно — с завтрашнего дня школы переходят либо на предканикулярное состояние, когда по заявлению родителя ребенка забирают, либо на дистанционное обучение, либо муниципалитеты по расчету времени сдвигают и с завтрашнего дня в школах по факту никого не будет», — уточнил он.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта.

По России каникулы пройдут с 23 марта по 12 апреля.

