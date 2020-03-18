Туристка из Казани не может покинуть Марокко: «Сколько нам еще здесь бултыхаться, мы не знаем»

400 человек российских туристов не смогли покинуть Касабланку в Марокко из-за отмены авиасообщения. Об этом сообщил генеральный консул России в Касабланке Андрей Цыбенко.

Напомним, что власти Марокко закрыли границы с 17 марта в целях предотвращения распространения коронавируса.

Цыбенко отметил, что посол России в Марокко уже обратился в МЧС и Минобороны с просьбой выделить спецборт для доставки людей в Россию, пишет «Интерфакс».



Туристка из Казани, оказавшаяся в этой группе, сказал, что Цыбенко передал им: «Готовиться к худшему». По ее словам, турфирма оплатила им проживание до 22 апреля, хотя тур закончился еще 17 марта.

«Мы единственная туристическая группа, оставшаяся в отеле... Большая часть нашей группы, так сложилось, люди старшего возраста — за 70 очень много. Многие нуждаются в медикаментах. Сейчас с нами сходили в аптеку, помогли с переводом, чтобы мы узнали, какие есть аналоги лекарств. Сколько нам еще здесь бултыхаться, мы не знаем, потому что нам никто ничего не говорит. Скромно отводят глазки. Каждый день встречаемся с консулом, но изменений никаких нет», — заключила жительница Казани.

Ранее из Казани отменили рейс в Доминикану в связи с распространением коронавируса.