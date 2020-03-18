Цена нефти Brent опустилась ниже $27 — впервые с 2003 года

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2003 года.

Согласно данным торгов на 16.19 мск, цена нефти Brent с поставкой в мае снизилась на 6,51%, до 26,88 доллара за баррель, пишет «РИА Новости».

Напомним, что сегодня курс доллара к российской валюте на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, а стоимость евро превысила 87 рублей. Такие значения зафиксированы впервые с февраля 2016 года.