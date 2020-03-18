Новости экономики

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

10:13, 18.03.2020
Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года
Фото: realnoevremya.ru

Курс доллара к российской валюте на Московской бирже поднялся выше 79 рублей. Отметим, что такое значение зафиксировано впервые с февраля 2016 года.

Однако чуть позже курс американской валюты чуть снизился до 76,8 рубля (по состоянию на 10.17 мск).

Курс евро по отношению к рублю вырос на 0,7% и стал равен 83,49 рубля.

Стоимость нефти опустилась до $28,32 за баррель марки Brent.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров