Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс доллара к российской валюте на Московской бирже поднялся выше 79 рублей. Отметим, что такое значение зафиксировано впервые с февраля 2016 года.

Однако чуть позже курс американской валюты чуть снизился до 76,8 рубля (по состоянию на 10.17 мск).

Курс евро по отношению к рублю вырос на 0,7% и стал равен 83,49 рубля.



Стоимость нефти опустилась до $28,32 за баррель марки Brent.