Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года
Курс доллара к российской валюте на Московской бирже поднялся выше 79 рублей. Отметим, что такое значение зафиксировано впервые с февраля 2016 года.
Однако чуть позже курс американской валюты чуть снизился до 76,8 рубля (по состоянию на 10.17 мск).
Курс евро по отношению к рублю вырос на 0,7% и стал равен 83,49 рубля.
Стоимость нефти опустилась до $28,32 за баррель марки Brent.Экономика Татарстан
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