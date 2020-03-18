Чемпионат России по плаванию в Казани отменили

Казань не сможет принять чемпионат России по плаванию, сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чепик. Турнир должен был пройти в столице Татарстана с 3 по 10 апреля и стать отборочным этапом на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

По словам Чепика, сейчас рассматриваются другие варианты проведения турнира с сохранением сроков. Решение, как он отметил, будет принято в течение суток, пишет ТАСС.

Изначально сообщалось, что чемпионат России по плаванию пройдет в Казани без зрителей. К такому выводу пришли члены федерации по итогам вчерашнего совещания.

