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Чемпионат России по плаванию в Казани отменили

15:08, 18.03.2020
Чемпионат России по плаванию в Казани отменили
Фото: realnoevremya.ru

Казань не сможет принять чемпионат России по плаванию, сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чепик. Турнир должен был пройти в столице Татарстана с 3 по 10 апреля и стать отборочным этапом на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

По словам Чепика, сейчас рассматриваются другие варианты проведения турнира с сохранением сроков. Решение, как он отметил, будет принято в течение суток, пишет ТАСС.

Изначально сообщалось, что чемпионат России по плаванию пройдет в Казани без зрителей. К такому выводу пришли члены федерации по итогам вчерашнего совещания.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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