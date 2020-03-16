Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 77 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара не превысит 77 рублей за доллар.

На предстоящей неделе динамику рубля будут определять ситуация с распространением коронавируса и настроения инвесторов на рынке нефти. Поддержку рублю окажет начавшийся налоговый период, но в текущих условиях это событие незначительно повлияет на динамику курса. Отечественная валюта будет сохранять высокую волатильность, курс доллара ожидаем в широком диапазоне 70 — 77 рублей. Несмотря на рост инфляционных рисков от ослабления рубля, на заседании ЦБ на этой неделе пока не стоит ожидать повышения ключевой ставки.