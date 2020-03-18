В Уфе начали шить многоразовые маски

В Уфе планируют восполнить дефицит одноразовых медицинских масок. Их заменят многоразовыми масками.

Шить многоразовые маски начнут с сегодняшнего дня. Продавать их будут в государственных аптеках по три штуки в упаковке.

«Их можно использовать многократно, срок ношения, как и у одноразовых, не превышает 2—3 часа. После использования нужно провести дезинфекционную обработку: постирать в теплой воде с мылом, прокипятить, высушить и прогладить утюгом при температуре 120 градусов», — цитирует ufa1.ru слова министра здравоохранения Максима Забелина.