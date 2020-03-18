В Нижнекамске студенты придумали приветствия, чтобы не заразиться
Студенты в Нижнекамске придумали новые ритуалы приветствия, чтобы не заразиться. Они здороваются с помощью локтей или соприкасаясь ботинками.
Также ежедневно проводятся профилактические меры по недопущению распространения вируса. Болеющих отправляют на карантин, объясняют, почему нельзя посещать учреждения с температурой и как правильно чихать, сообщает Ntr-24.ru
Ранее в Татарстане сняли ролик, содержащий советы по профилактике инфекции нового коронавируса COVID-19.
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