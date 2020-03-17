Avito и «Юла» запретили продажи медицинских масок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервисы Avito и «Юла» приостановили торговлю медицинскими масками. Это должно предотвратить спекуляцию на площадках бесплатных объявлений.

Крупные онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» временно запретили публиковать пользователям объявления о продаже одноразовых медицинских масок, сообщили представители компаний.

Ограничения начнут действовать уже с 18 марта на Avito и с 17 марта на «Юле».

«Это временная мера, — говорит представитель «Юлы». — Мы считаем нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения». Пресс-служба Avito уточняет, что блокировка продлится до тех пор, пока правительство не примет решение относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров.